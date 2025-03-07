В Красноглинском районе на площади 200 гектар создадут индустриальный парк «Самара»

Правительство Самарской области подписало распоряжение о создании в Красноглинском районе Самары нового индустриального парка «Самара». Об этом сообщает первый вице-губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Индустриальный парк разместится на территории площадью более 200 га восточнее ж/д станции «Шведская слобода». Планируется, что будет сформировано более 3200 рабочих мест, «деятельность будущих резидентов индустриального парка вызовет не менее 750 млн руб. ежегодных налоговых поступлений в консолидированный региональный бюджет».

«Работа по формированию и развитию особых экономических зон и промышленных парков давно считается сильной стороной экономического блока Правительства Самарской области, спрос на размещение резидентов часто превышает предложение. Инфраструктурный блок совместно с администрацией Самары традиционно активно возьмется за обеспечение территории необходимыми коммуникациями», — отмечает Михаил Смирнов.

В опубликованном председателем правительства Самарской области распоряжении говорится, что индустриальный парк «создается формирования условий для привлечения внебюджетных инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения, строительства промышленной инфраструктуры».

Руфия Кутляева