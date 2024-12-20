В 2025 году «ВСМПО-Ависма» инвестирует в социальную сферу 2,2 млрд рублей

Корпорация «ВСМПО-Ависма» подписала трехлетний договор о корпоративной социальной ответственности работодателя. С 2025 года компания ежегодно будет финансировать в социальную сферу по 2,2 млрд руб. Как уточнили в пресс-службе корпорации, по сравнению с предыдущим договором объем социальных инвестиций увеличится на 33% — в 2022-2024 годах «ВСМПО-Ависма» вкладывала в сферу в среднем по 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма Дмитрий Трифонов в конференц-зале научно-технического центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма Дмитрий Трифонов в конференц-зале научно-технического центра

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам генерального директора «ВСМПО-Ависма» Дмитрия Трифонова, в договоре о корпоративной социальной ответственности предусмотрено не только регулирование трудовых отношений, но и обширный перечень гарантий и льгот, доступных всем сотрудникам. Среди них: добровольное медицинское страхование, оздоровление и отдых сотрудников и членов их семей, физкультура и спорт, и другие меры социальной поддержки.

«Наша цель — создать рабочую среду, в которой каждый сможет реализовать свой потенциал и внести значимый вклад в общее дело. В компании активно внедряются программы профессионального обучения, чтобы сотрудники могли расти и развиваться вместе с "ВСМПО-Ависма"», — рассказал Дмитрий Трифонов.

По его словам, договор обеспечивает всем работникам большой спектр денежных выплат. «Например, частичная компенсация расходов на питание, ежемесячная денежная поддержка пенсионеров, выплаты при рождении ребенка, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, а также дополнительные дотации многодетным семьям»,— отметил он.

Анастасия Реутова