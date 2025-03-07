Международные наблюдатели не называют вчерашний саммит ЕС в Брюсселе безусловно успешным. И единодушно полагают, что все самые важные вопросы Европе еще только предстоит решить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Omar Havana / AP Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Omar Havana / AP

Bloomberg (Нью-Йорк, США)

ЕС оставляет на потом проблемы с Венгрией и обещает больше помощи Украине

Исход (саммита.— «Ъ») говорит о том, что более масштабные решения блоку еще только придется принимать, если администрация Трампа продолжит отказывать в поддержке правительству президента Украины Владимира Зеленского. Возможно, потребуется придумать специальные соглашения, чтобы предоставить существенные объемы новой военной и финансовой помощи в обход потенциального вето Будапешта. Но блоку также нужно действовать осмотрительно, так как его лидерам необходимо, чтобы Орбан согласился продлить санкции против России, по которым нужно голосовать каждые шесть месяцев.

Politico Europe (Брюссель, Бельгия)

ЕС много обещает по обороне, но рискует оставить Украину неудовлетворенной

Объятия. Фотосессии. Обещание продолжать снабжать Украину оружием… Это все, что лидеры Европейского союза могли предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому на экстренном саммите в Брюсселе в четверг.

New York Post (Нью-Йорк, США)

Европе не удается достичь согласия по Украине

Европа остается разделенной по вопросу о том, как поддержать Украину и усилить ее оборону перед лицом российской агрессии, так как переговоры на экстренном саммите закончились в четверг без прихода к консенсусу… Тогда как лидеры пообещали нарастить расходы на оборону, основные европейские державы не смогли договориться о том, как конкретно может выглядеть поддержка Украины и как Европа может адаптироваться к тому, что многие воспринимают как новый мировой порядок при президенте Трампе.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

К новым союзам

Саммит знаменует ориентировочную конечную точку того развития, которое сделало очевидным отход Америки от Украины и Европы… и открыло дверь в другую Европу. Европу, которая структурируется по-новому под давлением агрессивной России и враждебной ЕС Америки…

Однако вчерашний саммит ясно показал, что Европейский союз слишком мал для масштаба этой задачи. Когда речь идет о безопасности в Европе и сдерживании России, возможностей 27 стран ЕС недостаточно… Это вынуждает Европу к новым альянсам… С решением мобилизовать больше денег на оборону саммит стал важным шагом в отстаивании Европой своей самостоятельности.

Global Times (Пекин, Китай)

Лидеры ЕС обсуждают Украину, наращивание вооружения и безопасность в условиях отхода США

В то время как внимание всего мира приковано к Украине, все выглядит так, как будто каждая сторона преследует свои собственные интересы… Британия и Франция — две ядерные державы — стремятся укрепить свое лидерство в европейской безопасности, играя ключевую роль в разрешении украинского кризиса... Под предлогом российско-украинского конфликта некоторые страны используют ситуацию для оправдания наращивания военных бюджетов, проведения реиндустриализации в своих странах и повышения своей конкурентоспособности в мире.

Подготовила Яна Рождественская