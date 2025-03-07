За год на развитие энергосетей на Ставрополье потратили 1,3 млрд рублей

Предприятие «Ставропольэнерго» в прошлом году потратило 1,3 млрд руб. на развитие всех энергосетей в крае. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Энергетики обновили и построили почти 100 км линий электропередачи и ввели в использование 62,3 мегавольт-ампера трансформаторной мощности.

920 млн руб. из выделенных средств потратили на технологическое присоединение потребителей.

«В Минераловодском округе по программе проекта реконструировали подстанции „Минводы-2“. Специалисты увеличили мощность питающего центра с 65 до 80 МВА и установили на энергообъекте эффективное отечественное оборудование. Это обеспечило необходимыми мощностями действующие крупные производства и повысило надежность электроснабжения почти 45 тыс. жителей Минеральных Вод, посёлка Ленинского и хутора Возрождение»,— рассказал руководитель филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Ранее сообщалось, что к электросетям Ставрополья в прошлом году подключили 4038 клиентов.

Николай Аксенов