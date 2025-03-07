В Прикамье могут повысить штрафы за неисполнение решений оперштаба

В Пермском крае разработан законопроект об увеличении штрафов, предусмотренных за неисполнение решений краевого оперштаба. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального минэка. Так, с мая для физических лиц могут предусмотреть штрафы в размере от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб., юридических - от 200 до 300 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года физлица должны будут выплачивать от 4 до 5 тыс. руб., должностные лица - от 40 до 50 тыс. руб., юрлица - от 300 тыс. до 1 млн руб.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту, в условиях проведения СВО, влекущей за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта РФ со стороны недружественных государств, возможность саботирования решений оперативного штаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе. Законопроект связан с реализацией режима базовой готовности в Прикамье.

Отметим, решения краевого оперштаба касаются вопросов антитеррористической защищенности, ограничения полетов БПЛА, безопасности стратегических, промышленных объектов.