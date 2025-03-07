Ижевскую инициативу о значках для детей участников СВО могут реализовать в Перми

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поделился опытом города в поддержке участников СВО и их семей, в том числе инициативой выдачи нагрудных значков детям военнослужащих «Мой папа — герой», написал глава Перми Эдуард Соснин после собрания членов ассоциации городов Поволжья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Соснин, Телеграм Фото: Эдуард Соснин, Телеграм

«Проработаем вопрос о реализации этой идеи и в Перми»,— написал господин Соснин. Среди прочего члены ассоциации обсудили методы привлечения молодых специалистов на предприятия общественного транспорта.