Председатель коллегии по гражданским делам Кубани Кисляк ушел в отставку
Бывший председатель Совета судей Краснодарского края и действующий председатель коллегии по гражданским делам Владимир Кисляк подал заявление об уходе в отставку. Его в пятницу, 7 марта, рассмотрела и удовлетворила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В пресс-службе напомнили, что ранее господин Кисляк инициировал проведение проверки по сведениям, изложенным в публикациях и распространяемым в соцсетях. Совместная проверка Квалификационной коллегией судей Краснодарского края и СУ СК России по Краснодарскому краю установила, что сведения, изложенные в публикациях, не нашли своего подтверждения и являются клеветническими.
По факту распространения указанных публикаций возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к распространению недостоверной информации.