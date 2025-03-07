Председатель коллегии по гражданским делам Кубани Кисляк ушел в отставку

Бывший председатель Совета судей Краснодарского края и действующий председатель коллегии по гражданским делам Владимир Кисляк подал заявление об уходе в отставку. Его в пятницу, 7 марта, рассмотрела и удовлетворила Квалификационная коллегия судей Краснодарского края, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе напомнили, что ранее господин Кисляк инициировал проведение проверки по сведениям, изложенным в публикациях и распространяемым в соцсетях. Совместная проверка Квалификационной коллегией судей Краснодарского края и СУ СК России по Краснодарскому краю установила, что сведения, изложенные в публикациях, не нашли своего подтверждения и являются клеветническими.

По факту распространения указанных публикаций возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к распространению недостоверной информации.

Вячеслав Рыжков