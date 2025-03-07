В ближайшие 5 лет на развитие Кисловодска потребуется 9 млрд рублей

Более 9 млрд руб. потребуется на развитие Кисловодска до 2030 года. Правительство РФ скорректировало перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта, сообщает официальный сайт ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Изменилась итоговая сумма финансирования планируемых к реализации в 2025–2027 гг. мероприятий.

Расходы на этот период снизились на 50% по сравнению с данными документа прошлого года — до 9,863 млрд руб.

Помимо этого был определен источник финансирования для нескольких проектов в сфере образования: строительство дополнительного корпуса для детского сада № 20, реконструкция гимназии № 19 и школы № 15, строительство детсада по улице Г. Медиков.

Николай Аксенов