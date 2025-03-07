В Ставрополе усилят охрану промышленных объектов
На очередном заседание антитеррористической комиссии мэр Ставрополя поручил усилить охрану объектов промышленности. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Комиссия рекомендовала специалистам профильных ведомств усилить меры по защите воздушного пространства территорий.
«Во время проведения специальной военной операции этот вопрос особенно актуален. Обеспечение бесперебойной работы промпредприятий и их безопасного функционирования сейчас является одним из приоритетных направлений»,— отметил Иван Ульянченко.
Работники, ответственные за безопасность, вместе с оперативниками будут участвовать в регулярных учениях для отработки взаимодействия при возникновении ЧП.