В Ставрополе усилят охрану промышленных объектов

На очередном заседание антитеррористической комиссии мэр Ставрополя поручил усилить охрану объектов промышленности. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комиссия рекомендовала специалистам профильных ведомств усилить меры по защите воздушного пространства территорий.

«Во время проведения специальной военной операции этот вопрос особенно актуален. Обеспечение бесперебойной работы промпредприятий и их безопасного функционирования сейчас является одним из приоритетных направлений»,— отметил Иван Ульянченко.

Работники, ответственные за безопасность, вместе с оперативниками будут участвовать в регулярных учениях для отработки взаимодействия при возникновении ЧП.

Николай Аксенов