Суд не изменил меру пресечения председателю правления КПК «Первый»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении Валерия Бикбулатова, являвшегося председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный», который обвиняется по ч. 4 п. «б» ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере либо организованной группой). Потерпевшие ходатайствовали об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на арест, но прощение было отклонено.

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Фото: Анна Капустина Валерий Бикбулатов

Фото: Анна Капустина

Как сообщил гособвинитель, Валерий Бикбулатов обвиняется в мошенничестве и отмывании средств на сумму более 1 млрд руб. В деле 2,1 тыс. потерпевших. Бикбулатов вину не признает, он утверждает, что занимался управлением кооперативом с 2016 года, тогда как виновными в реализации мошеннической схемы являются предыдущие руководители кооператива, которые сейчас находятся заграницей. Против них также возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый заключал договоры, по которым пайщики передавали в кооператив свои сбережения, на них ежедневно должны были начисляться проценты. Утверждается, что средства были потрачены председателем по своему усмотрению, обязательства он не исполнил.

В 2016-2018 году, как утверждает обвинение, Валерий Бикбулатов заключил договоры займа через другое лицо, легализовав таким образом свой доход.

На имущество обвиняемого в размере 18 млн руб. наложен арест, он находится под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Как заявил Валерий Бикбулатов на суде, он работает в московской компании «Защита инвест» финансовым консультантом.

Следующее заседание по делу назначено на 1 апреля.

Анна Капустина