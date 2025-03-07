Из-за возгорания светильника в школе эвакуировались 1,6 тыс. человек

В актовом зале школы в селе Фролы Пермского муниципального округа произошло возгорание светильника, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Сигнал о возгорании был передан ПАК «Стрелец-мониторинг» в 10 часов 38 минут.

На место выехали восемь единиц техники и 32 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировались 1,6 тыс. человек, в том числе 1,45 тыс. учеников, никто не пострадал.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала возгорание ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных, что позволило не допустить распространения огня»,— отметили в ГУ МЧС.