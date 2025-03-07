Жительница Углича предстанет перед судом за поджог машины экс-супруга

В Угличе в суд направлено уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы, которая обвиняется в поджоге автомобиля бывшего мужа. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Никонова. По версии следствия, ночью местная жительница после ссоры с экс-супругом облила бензином его автомобиль Nissan и подожгла зажигалкой. Иномарка стоимостью более 1 млн руб. была полностью уничтожена огнем.

Жительница Углича обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Она дала признательные показания.

Алла Чижова