Россельхознадзор выдал сертификаты на 20 тонн кубанской моркови

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в феврале 2025 года провело досмотр партии свежей моркови весом 20 т в станице Нововиличковской Динского района. Проверка состоялась по заявлению юридического лица в рамках госуслуги по выдаче карантинных сертификатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инспекторы отобрали образцы продукции в присутствии представителя владельца. Корнеплоды направили их в аккредитованную лабораторию для исследований, включающих выявление скрытых зараженностей.

Результаты экспертизы показали отсутствие карантинных объектов из единого перечня Евразийского экономического союза.

После получения карантинных сертификатов партия моркови допущена к транспортировке в одну из ведущих российских продуктовых сетей.

Анна Гречко