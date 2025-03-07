Суд не стал прекращать дело об изъятии имущества экс-главы крайсуда Краснодара

Суд отказался удовлетворить ходатайство ответчика о прекращении производства по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Как пишет «Ъ» со ссылкой на одного из участников процесса, предварительные слушания в Красногорском городском суде Московской области завершены, основное разбирательство назначено на 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания представители экс-судьи Чернова поставили вопрос о наличии согласования Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ на проведение проверочных мероприятий в отношении судьи в отставке. В суд такие данные не поступали, однако председательствующий судья не усмотрел в этом оснований для прекращения дела.

Иск Генпрокуратуры о взыскании активов Александра Чернова, его родственников и связанных с ним лиц в доход государства был подан в Кавказский районный суд Краснодарского края в октябре 2024 года, однако после нескольких решений об изменении подсудности рассмотрение передано в Красногорский горсуд. Надзорное ведомство утверждает, что экс-судья Чернов, возглавляя краевой суд и после ухода в отставку, извлекал незаконные выгоды, занимаясь предпринимательской деятельностью. Генпрокуратура требует изъять активы на сумму около 7 млрд руб., включая сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе, а также жилую и коммерческую недвижимость.