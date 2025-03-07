Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом

В республиканскую клиническую больницу Владикавказа с гипертоническим кризом госпитализировали Президента республики Алана Гаглоева. По сообщению его пресс-секретаря Натальи Босиковой, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи»,— сказала Босикова.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло сразу после госпитализации навестил в больнице Алана Гоглаева.

«Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением»,— написал глава республики в Telegram-канале.

Напомним, президент Южной Осетии Алан Гаглоев почувствовал себя плохо 6 марта в Цхинвале и был срочно доставлен в клиническую больницу Владикавказа.

Николай Аксенов