Сочинских застройщиков освободили от уголовной ответственности по делу экс-мэра

Бизнесмены, давшие показания против бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, освобождены от уголовной ответственности. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, застройщиков освободили от преследования за дачу взятки, поскольку они содействовали следствию и сообщили о фактах посредничества и получения взяток со стороны обвиняемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что против семьи Копайгородских возбуждено еще два уголовных дела о коррупции. Обвинение по этим эпизодам им пока не предъявлено.

В феврале суд продлил Янине Копайгородской домашний арест до 17 мая, однако днем накануне меру пресечения ужесточили, отправив ее в СИЗО. По данным следствия, она нарушила условия ареста, оказывая давление на свидетелей и угрожая им расправой.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере – более 43 млн руб. Взамен чиновник обещал коммерсанту содействие в развитии бизнеса. Осенью супруги были задержаны, а в их квартирах и офисах в нескольких городах проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, деньги и ценности. Следственный департамент МВД также подозревает семью Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи. Обвиняемые свою вину не признают.

Вячеслав Рыжков