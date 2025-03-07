В ярославском СНТ сгорел дачный дом

В Ярославском районе в СНТ «Мичуринец-2» пожар полностью уничтожил дачный дом на площади 48 кв.м. и личное имущество. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 6:58 5 марта. Тушили огонь 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Уже в 11:14 была объявлена ликвидация, однако за это время огонь полностью уничтожил строение. В пожаре никто не пострадал. Как отмечают в МЧС, правильные действия сотрудников помогли избежать возгорания автомобиля, стоявшего рядом с домом.

«Дознаватели МЧС России рассматривают версию пожара - аварийный режим работы электросети»,— сообщили в МЧС.