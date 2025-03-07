В Сызрани ищут очевидцев ДТП, в котором водитель автомобиля Lаda Priora наехал на пешехода

Следственное управление МУ МВД России «Сызранское» возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении местного жителя. Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП, сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 августа 2024 года примерно в 20:50 (MSK+1) водитель автомобиля Lаda Priora наехал на 43-летнего пешехода. За рулем был мужчина 2005 года рождения. Водитель двигался по дублеру ул. Охотная. ДТП произошло возле дома 41 по ул. Карьерной. Пешехода госпитализировали с места ДТП в реанимационное отделение.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями местного жителя его здоровью причинен тяжкий вред.

Руфия Кутляева