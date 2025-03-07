Выставку искусства Урала в Санкт-Петербурге посетили более 3 тыс. человек

За первые две недели работы выставки «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона», которая открылась в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, с экспозицией ознакомились свыше 3 тыс. человек, сообщили в музее.

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Как считают в музее, к концу работы выставки 16 марта это количество может увеличиться примерно в два раза — каждый день ее посещают порядка 200 человек, при этом петербуржцам еще предстоит больше ознакомиться с искусством из разных регионов России. «С точки зрения нашего музея результат очень хороший. Такой культурный проект у нас проводится впервые. Тема художественного искусства российских регионов, по крайней мере для самих петербуржцев, пока еще является новой и малознакомой. Тем не менее, мы уже получили множество восторженных отзывов от посетителей и в целом считаем, что у проекта "Открытый мир" большое будущее»,— сказано в сообщении.

Масштабный проект «Открытый мир» приурочен к 80-летию Победы и был организован культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже с целью раскрыть богатство культуры разных регионов России. Проект стартовал 15 февраля с выставки экспрессивного и выразительного уральского искусства, где было представлено 120 работ из музеев Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и от частных коллекционеров. После 16 марта работы вернутся обратно в уральские музеи. Проект рассчитан на три года и планирует охватить около 20 регионов.

Ирина Пичурина