В Санкт-Петербурге открылась выставка из собраний музеев Свердловской области

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выставка открывает масштабный проект культурно-исторического фонда «Связь времён» и Музея Фаберже, посвященный искусству российских регионов и приуроченный к 80-летию Великой Победы. Экспозиция представит петербуржцам творчество уральских художников второй половины XX — начала XXI века.

На выставке представлено более 120 живописных, графических и скульптурных произведений, а также камнерезных изделий из собраний ведущих художественных музеев региона, в том числе Ирбитского музея изобразительных искусств и художественного музея Эрнста Неизвестного.

Проект рассчитан на три года и планирует охватить около 20 регионов. «К сожалению регионы России не всегда могут показать свое творчество культурной столице. Каждый месяц будет проводиться выставка одного из 20 регионов, который представит свое творчество»,— сообщил президент фонда «Связь времен» и директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область является не только промышленным, но и культурным центром, где «кипит культурная, деловая и интеллектуальная жизнь». «Сегодня в Музее Фаберже представлены работы наших уральских художников — Миши Брусиловского, Виталия Воловича, Владимира Зуева. И, кстати, работы Эрнста Неизвестного тоже имеют нашу, уральскую "прописку"»,— отметил господин Куйвашев.

Полина Щуцкая