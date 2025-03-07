«Дональд Трамп затеял опасную игру»

Перемирие, быстрое прекращение огня и затем подписание сделки по полезным ископаемым — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал стартовые условия Вашингтона на предстоящих переговорах с Киевом. Они должны пройти на следующей неделе в Эр-Рияде. Дональд Трамп тем временем заявил, что Украина хочет сделки и ей придется идти на компромисс, поскольку другого выбора нет. На этом фоне в Брюсселе завершился чрезвычайный саммит ЕС — Старый Свет намерен серьезно усиливать собственную безопасность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европе удалось повлиять на позицию Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Тон задал Эмманюэль Макрон. Президент Франции выступил накануне с беспрецедентно жестким обращением к нации, в частности, назвав Россию главной угрозой для своей страны и Европы в целом. И он готов вести речь о том, чтобы предоставить французский ядерный «зонтик» для защиты континента. В Москве отреагировали резко негативно, пообещав учесть все эти высказывания в дальнейшем оборонном планировании. На таком фоне в Брюсселе начал работу внеочередной саммит ЕС.

Вопросов два — поддержка Украины и повышение собственной безопасности в новых условиях, при наличии угрозы остаться в перспективе без американской поддержки. Заявления звучали жесткие, под стать словам Макрона, вроде того, что пришло время действовать: нас больше, мы сильнее и России, и США, если, конечно, соберемся с силами. Пора начинать гонку вооружений, наработки есть, например, воздушный щит над Украиной из 120 европейских истребителей. Правда, это возможно лишь после прекращения огня в качестве гарантии невозобновления боевых действий. Однако до конкретных решений пока далеко. Вопрос непростой: деньги нужно найти, экономику перестроить, да и полного согласия между странами ЕС по-прежнему нет. Внутри сообщества оформилась оппозиция в лице премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Германия — ключевой игрок Старого Света — только формирует правительство.

Так что куда ни посмотри, приходится надеяться на то, что с Трампом все-таки удастся договориться. Вся эта жесткая риторика — способ его образумить.

И вот как бы в подтверждение всех этих тезисов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, как он выразился, содержательную встречу с американскими представителями уже на следующей неделе. Вашингтон требует от Киева согласия на быстрое прекращение огня на фронтах взамен на подписание сделки по полезным ископаемым. Предположительно, речь идет о перемирии сроком на шесть месяцев. Это новое дополнительное условие. Вместе с тем не совсем понятно, что такое быстрое прекращение огня. Согласиться можно на что угодно, но как это на практике осуществить? И что по этому поводу думает Россия? Ответ из Москвы пришел несколько расплывчатый: чужого не надо, но и своего не отдадим. Создается такое впечатление, что в Кремле без энтузиазма оценивают происходящие события.

Тем не менее нужно все-таки признать, что Европа действительно всерьез обеспокоена. Ничто так не сближает, как общая опасность.

Если переговоры в Саудовской Аравии провалятся, что очень вероятно, то придется действовать самим, просто не останется другого выхода. Понимание на этот счет уже есть, и это главный итог внеочередного саммита. Деньги в этом случае найдутся и вооружение тоже. Что касается Трампа, то он явно затеял опасную игру с неочевидным финалом. Так вполне можно и проиграть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе