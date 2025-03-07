Прокуратура в суде добивается отставки мэра Называевска в Омской области

В Омской области суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием к горсовету Называевска отправить в отставку мэра Виктора Лупиноса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Называевского района Омской области Фото: Администрация Называевского района Омской области

Согласно сообщению, иск был подан после того, как муниципальный парламент проигнорировал полученное из прокуратуры требование уволить главу города. Требование основано на том, что Виктор Лупинос был признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), но «не покинул свой пост и продолжил свою трудовую деятельность». Судебное решение в законную силу не вступило.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2024 года суд Называевска вынес приговор по делу о крупном пожаре в городе, произошедшем в мае 2022 года. Тогда сгорело почти 100 домов. Виктор Лупинос был признан виновным и оштрафован на 80 тыс. руб.

Называевск с населением около 10 тыс. человек находится на западе Омской области. Виктор Лупинос руководит городом с 2010 года.

Валерий Лавский