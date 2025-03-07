Под Новороссийском проведут взрывные работы 7 марта

Взрывные работы пройдут сегодня, 7 марта, в карьере цемзавода «Пролетарий» на Сухумском шоссе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ Фото: Аркадий Томский, Коммерсантъ

По его информации, сегодня, 7 марта, в период с 12:00 до 16:00 в карьере цемзавода «Пролетарий» будут проведены взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также жителей и гостей Новороссийска предупредили о военных учениях 7 марта в период с 9:00 до 13:00. В акватории морского порта будут отработаны практические действия с артиллерийской стрельбой по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Алена Воробьева