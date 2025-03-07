АО «БЭСК» приняло участие в зимней спартакиаде энергетиков Башкирии

6 марта предприятия группы компаний АО «БЭСК» приняли участие в традиционной зимней спартакиаде энергетиков Башкирии, которая прошла в уфимском спортивном комплексе «Биатлон». 29 команд, представляющих энергосистему региона, оспаривали друг у друга первенство в 8 видах соревнований: в мужском и женском лыжном кроссе в различных возрастных категориях, в смешанной эстафете, а также в турнире по броскам в хоккейные ворота среди руководителей.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В каждой номинации были определены победители и призеры, которым вручили призовые кубки, медали и дипломы. В десятку лучших вошли три сетевые команды – ПО «ЦЭС» (5-ое место), ПО «БЭС» (6 место) и ПО «НЭС» (9-ое место).

Среди спортсменов-сетевиков на высшую ступень пьедестала почета поднялись Эльмир Сафиуллин из АО «БЭСК» (мужчины 45 лет и старше), Надежда Михайлова из ПО «БЭС» (женщины 45 лет и старше) и Вадим Ишкуатов из ПО «ЦЭС» (мужчины 35-45 лет). Серебряные медали завоевали Игорь Федоров из ПО «БЭС» (мужчины до 35 лет) и Алевтина Конева из ПО «КЭС» (женщины 45 лет и старше). Третье призовое место по броскам в хоккейные ворота занял заместитель генерального директора – директор ПО «ЦЭС» Фарит Ибрагимов.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»