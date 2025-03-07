Двое астраханцев пойдут под суд за незаконный вылов осетров

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о незаконном вылове осетров (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) в отношении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигуранты вступили в сговор с неустановленными лицами и незаконно добыли рыбу осетровых видов «Русский осетр», чтобы в дальнейшем продать ее в Астраханской области. У них выявили запрещенные орудия лова и мешки, в которых находились 78 фрагментов рыб в свежем состоянии.

Следственный отдел по Советскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов