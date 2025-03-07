В деле экс-мэра Сочи и его жены появилось еще два эпизода особо крупных взяток

Следствие возбудило уголовные дела о посредничестве и получении двух крупных взяток от региональных застройщиков в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, которые фигурируют в деле о вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, обвинение супругам по новым эпизодам пока не предъявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации собеседника агентства, обвинения по новым составам Алексею Копайгородскому пока не предъявлены, следственные мероприятия продолжаются. Защитники супругов отказались давать комментарии по этому поводу.

В феврале 2025 года суд продлил Янине Копайгородской домашний арест до 17 мая, однако 6 марта ее перевели в следственный изолятор, ужесточив меру пресечения.

Следствие полагает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через жену как посредника получил от предпринимателя из Сочи взятку в особо крупном размере в виде услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб с элементами вымогательства. Взамен чиновник обещал создать бизнесмену благоприятные условия для развития предприятия и обеспечить покровительство.

Супружескую пару задержали осенью 2024 года. В ходе расследования правоохранители осуществили более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Изъяты денежные средства, ценности, документация и иные доказательства. Следственный департамент МВД России также инкриминирует супругам Копайгородским хищение земельных участков в Сочи. Обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям.

Мария Удовик