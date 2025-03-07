Власти Алтайского края объявили конкурс по выбору оператора ТКО

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края объявило конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Рубцовской зоны. Как следует из конкурсной документации, договор с победителем конкурса заключается на 10 лет, приступить к исполнению обязательств победителю необходимо с 1 мая 2025 года. Сумма обеспечения заявки составляет 10 млн руб., сообщается на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Окончание подачи заявок на конкурс — 31 марта. Принять участие в конкурсном отборе могут компании с лицензией на обращение с отходами I–IV класса опасности и отсутствием ряда ограничений. Региональный оператор обязан вести свою деятельность в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. Стоимость услуги регионального оператора указана в размере 7 млрд руб.

В Рубцовскую зону входят 12 муниципальных районов и один городской округ.

Как писал «Ъ-Сибирь» в январе 2025 года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства региона поручил создать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с краевым участием к маю 2025 года. «Поводом для решения о создании компании стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и в Каменской зонах, где этой зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок»,— отмечал глава края в своем Telegram-канале.

Лолита Белова