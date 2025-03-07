Обвиняемый в убийстве сын депутата Брединского района остался в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу 31-летнего Андрея Брухаля до 24 апреля. Он вместе со своим отцом депутатом Брединского района Александром Брухалем и главой Рымникского сельского поселения обвиняется в похищении местной жительницы и ее убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126, п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство подчеркивает, что первая инстанция отправила Андрея Брухаля в СИЗО, приняв во внимание циничный характер действий обвиняемого, обстоятельства преступления, попытку совершения суицида после убийства и другие данные о личности сына депутата. Адвокат просил в апелляционной жалобе избрать более мягкую меру пресечения в отношении подзащитного. Однако областной суд посчитал, что на свободе обвиняемый может скрыться от следствия либо уничтожить доказательства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным ГУ МВД по Челябинской области, вечером 23 февраля в полицию позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные действия. На место возможного преступления выехали сотрудники правоохранительных органов, однако сельчанки там уже не было. По следам от автомобильных колес они вышли на дорогу Кизильское — Бреды — Мариинский, и обнаружили в овраге труп потерпевшей. По версии следствия, глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили жительницу из дома на улице Братьев Смирновых, а затем убили ее.

Виталина Ярховска