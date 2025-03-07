Минообороны: 12 БПЛА уничтожены за ночь над акваторией Черного моря

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 марта уничтожили 12 беспилотников над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 39 БПЛА над территорией России. Из них 12 беспилотников – над акваторией Черного моря и 14 БПЛА над Республикой Крым.

В Новороссийске 7 марта продолжат боевые учения в Военной гавани. Стрельбы из артиллерийской установки будут слышны в период с 9:00 до 13:00. Жителей города-героя просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева