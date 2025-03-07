В Челябинской области 87 тыс. жителей оформили самозапрет на кредиты

За первые пять дней работы сервиса, позволяющего устанавливать на «Госуслугах» самозапрет на получение кредитов и займов, им воспользовались 87 тыс. жителей Челябинской области. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Сервис заработал с 1 марта. На «Госуслугах» можно выбрать полный или частичный запреты на получение займов. В первом случае человек не сможет оформить кредит никаким образом. Во втором — гражданину можно выбрать и установить запрет на дистанционное или очное получение займа, а также на оформление только в банке или только в микрофинансовых организациях. Ограничение не распространяется на автокредиты и ипотеку. Самозапрет можно устанавливать и снимать неограниченное количество раз.

Всего по России самозапрет на кредиты за первые пять дней установили 3,6 млн граждан, из которых 3,4 млн оформили полный запрет. Уже 6,5 тыс. человек сняли с себя ограничения с 1 по 4 марта.

Челябинская область по числу установивших самозапрет жителей занимает девятое место среди регионов РФ. Лидируют Москва (407 тыс.), Московская область (262 тыс.) и Санкт-Петербург (185 тыс.). Также в топ-10 Башкортостана (116 тыс.), Свердловская область (107 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 103 тыс. в каждом), Татарстан (90 тыс.) и Нижегородская область (79 тыс.).