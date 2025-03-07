Сергей Ковалев проведет в Челябинске последний бой в карьере

Боксер из Челябинской области, бывший чемпион мира Сергей Ковалев объявил о завершении карьеры. Прощальный бой он проведет в Челябинске 19 апреля, сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бой состоится в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Соперником Сергея Ковалева станет немец Артур Манн.

Решение завершить карьеру спортсмен объяснил редкими боями и отсутствием чемпионского пояса. «В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями», — цитирует боксера «Чемпионат».

Сергей Ковалев родился в Копейске. За время карьеры он одержал 35 побед, пять поражений и один бой завершил вничью. Спортсмен был чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).