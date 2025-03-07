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Над Крымом сбили 14 БПЛА в ходе массированной атаки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, еще 12 БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем. По одному беспилотнику сбили над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Вечером 6 марта над территорией Крыма уничтожили два БПЛА. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Анна Гречко

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