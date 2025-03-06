У берегов Крыма перехватили два беспилотника

Два беспилотника перехватили и уничтожили дежурные средства ПВО над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берегов Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять бдительность и находиться в безопасных местах. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал губернатор и напомнил гражданам о запрете снимать и выкладывать работу ПВО.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре объявили беспилотную опасность. Предупреждение граждане получили от РСЧС в 22:51. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Вячеслав Рыжков