В Гайнском округе простятся с погибшим в СВО военнослужащим

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Гайнского округа 57-летний Вячеслав Ефремов. Об этом сообщила глава муниципалитета Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети.

Вячеслав Ефремов проходил военную службу по контракту. В СВО принимал участие в качестве водителя. Погиб 5 января 2025 года в Донецкой Народной Республике.

Прощание с военнослужащим состоится 7 марта в Доме культуры поселка Оныл Юрлинского округа.