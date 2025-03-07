Разыскиваемого за драку в фитнес-клубе Красноярска экстрадировали из Таиланда

Власти Таиланда удовлетворили прошение Генпрокуратуры РФ об экстрадиции 27-летнего Захара Медникова, объявленного в международный розыск по уголовному делу о хулиганстве. В сопровождении сотрудников ФСИН России и национального бюро Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В материалах уголовного дела указывается, что 2 февраля 2023 года Захар Медников вместе с соучастниками избил двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Поскольку обвиняемый скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ноябре 2023 года красноярца объявили в международный розыск.

Илья Николаев