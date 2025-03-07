Сети водоснабжения в Знаменском перейдут в муниципальную собственность

Сети водозабора в поселке Знаменском будут переданы из федеральной в муниципальную собственность. Сейчас коммунальный ресурс принадлежит краснодарскому научному центру по зоотехнии и ветеринарии, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Краснодара Максим Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, на протяжении восьми лет сети не обслуживаются должным образом. Он отметил, что халатное отношение привело к накоплению задолженности за электроэнергию и отсутствию платежных документов для населения.

Вопрос передачи сетей водозабора рассмотрели на специальном совещании под председательством главы Краснодара Евгения Наумова. Ситуация находится на особом контроле муниципалитета.

Анна Гречко