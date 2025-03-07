УФСБ выявило вредоносное ПО в базе новосибирского филиала РАНХиГСа

Руководству Сибирского института управления (филиал РАНХиГС) внесено официальное предостережение после проверки УФСБ региона. По данным органов госбезопасности, в 2024 году информационная структура вуза была заражена вирусом, действующим в скрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вредоносная программа была направлена на получение удаленного доступа к обрабатываемым на сервере данным. В ходе проверки было установлено, что вирус попал на ресурсы института в связи с тем, что учреждение использовало устаревшие версии ПО.

По заключению специалистов, «указанный сценарий возникновения и развития компьютерного инцидента характерен для хакерской группировки, действующей с территории Украины»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Выполнив рекомендации УФСБ, сотрудники вуза нейтрализовали вредоносную программу.

Александра Стрелкова