«Авангард» отыграл две шайбы и одержал десятую победу подряд

Сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с разным успехом провели гостевые матчи 6 марта. Омский «Авангард» встречался в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а новосибирская «Сибирь» играла в Астане с «Барысом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Авангард» находился на грани поражения, уступая хозяевам две шайбы. Но во втором периоде Семен Чистяков сократил разрыв, а в начале третьего голы Рида Буше и Дамира Шарипзянова позволили омичам одержать победу со счетом 3:2. Эта победа стала десятой подряд для команды.

«Сибирь» же уступила в столице Казахстана 1:4. Единственный гол гостей на счету Георгия Белоусова. Две последние шайбы «Барыс» провел в пустые ворота новосибирцев в самой концовке третьего периода.

Результаты матчей не изменили турнирное положение сибирских команд. «Авангард» идет шестым в конференции «Восток» КХЛ, «Сибирь» — восьмой.

Валерий Лавский