«Сбер» снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%. Решение было принято на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа, приводит ТАСС пресс-релиз банка. Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%.

По итогам 2024 года пять крупнейших банков в потребкредитовании показали наибольший прирост портфелей розничных кредитов в абсолютном значении. Сбербанк оказался лидером по абсолютному приросту портфелей за год. При этом в декабре у него, а также у ВТБ, Альфа-банка и Т-банка было зафиксировано снижение объемов кредитов граждан. Эксперты уточняли, что в прошлом году драйвером роста рынка кредитования физлиц было автокредитование, которое в этом году ждет охлаждение.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки выехали на автокредитах».