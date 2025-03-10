Свобода выбора

Некоторое время назад для выхода на красную дорожку мужчины позаимствовали у женщин броши, а теперь и ювелирные часы. Феномен детально изучила автор Telegram-канала Jewellery Digest Надежда Караваева.

Человеком, подарившим мужчинам идею носить женские часы, называют Тайлера Оконму. В конце 2021 года на руке хип-хоп-исполнителя, известного под псевдонимом Tyler, the Creator, блогеры разглядели часы Cartier Coulissant 1946 года. Артист накануне приобрел их на аукционе Monaco Legend: корпус сделан из желтого золота со скрытым под раздвижной шторкой циферблатом, а ремешок — из крокодиловой кожи синего цвета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tyler, the Creator в часах Cartier Coulissant 1946

Tyler, the Creator в часах Cartier Coulissant 1946



Экземпляр редкий сам по себе, но главное, на что обратили внимание все неравнодушные,— это были женские часы. Сказать, что именно этим своим выбором Тайлер резко открыл ящик Пандоры, было бы, пожалуй, преувеличением, но его статус иконы стиля и одного из главных модных инфлюенсеров, безусловно, сыграл свою роль, к тому же со временем в коллекции музыканта стали появляться и другие часы, изначально создававшиеся для женщин, так что его поклонники быстро считали сообщение: это модно. Впрочем, до момента, когда эта мода начала становиться по-настоящему заметной, оставалось еще два года.

Одним из самых ярких и обсуждаемых примеров выхода мужчины в женских часах можно считать появление весной 2023 года Абеля Тесфайе, или The Weeknd, на красной дорожке премьеры сериала «Кумир» в Канне со сверкающими на запястье ювелирными Piaget Limelight Gala из белого золота, бриллиантов и желтых сапфиров. С тех пор уже практически ни одно крупное светское мероприятие не обходится без представителей сильного пола в часовых моделях, традиционно предназначенных для прекрасных дам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Weeknd в часах Piaget Limelight Gala

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images The Weeknd в часах Piaget Limelight Gala

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

На «Оскаре-2025», к примеру, такие можно было увидеть на Джеффе Голдблюме (он надел Vacheron Constantin grie с корпусом из розового золота с бриллиантами и циферблатом нежного сиреневого цвета) и Тимоти Шаламе (его выбор пал на винтажные золотые часы Cartier Baignoire 1960-х годов с бриллиантами, сапфирами и рубинами). Шаламе в последнее время регулярно появляется в женских часах Cartier (на SAG Awards он щеголял в Libre Fline из золота, лака и бриллиантов, а на парижской премьере фильма «Боб Дилан: Никому не известный» — в розовых Ballon Bleu). Актер Колман Доминго и даже баскетболист Дуэйн Уэйд не отстают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin grie Фото: Monica Schipper / Getty Images Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin Tiffany & Co. Фото: Frazer Harrison / WireImage Тимоти Шаламе в часах Cartier Ballon Bleu Фото: East News Тимоти Шаламе в часах Cartier Baignoire Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic Тимоти Шаламе в часах Cartier Libre Фото: Kevin Mazur / Getty Images Дуэйн Уэйд в часах Tiffany & Co. Eternity Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures Колман Доминго в часах Omega Constellation Фото: Matt Winkelmeyer / WireImage Следующая фотография 1 / 8 Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin grie Фото: Monica Schipper / Getty Images Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin Фото: Joe Maher / BAFTA / Getty Images for BAFTA Джеффе Голдблюме в часах Vacheron Constantin Tiffany & Co. Фото: Frazer Harrison / WireImage Тимоти Шаламе в часах Cartier Ballon Bleu Фото: East News Тимоти Шаламе в часах Cartier Baignoire Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic Тимоти Шаламе в часах Cartier Libre Фото: Kevin Mazur / Getty Images Дуэйн Уэйд в часах Tiffany & Co. Eternity Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures Колман Доминго в часах Omega Constellation Фото: Matt Winkelmeyer / WireImage

Этот список недавно пополнил и российский актер Марк Эйдельштейн, исполнивший главную мужскую роль в фильме «Анора», триумфаторе последнего наградного сезона. Он был замечен в женских часах уже дважды: сначала на обложке зимнего номера журнала Wonderland, в Omega De Ville Mini Trsor из золота и бриллиантов, а затем на прошедшей в Лос-Анджелесе в конце февраля премии SAG Awards в ювелирных часах Jacob & Co. с бриллиантами и цаворитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марк Эйдельштейн в ювелирных часах Jacob & Co. Фото: Amy Sussman / Getty Images Марк Эйдельштейн на обложке Wonderland в часах Omega De Ville Mini Trsor Следующая фотография 1 / 2 Марк Эйдельштейн в ювелирных часах Jacob & Co. Фото: Amy Sussman / Getty Images Марк Эйдельштейн на обложке Wonderland в часах Omega De Ville Mini Trsor

Само привычное бинарное разделение часов на мужские и женские в значительной степени можно считать пережитком прошлого. Над тем, чтобы не ограничивать выбор своих клиентов гендерной классификацией, уже не один год активно работают ведущие бренды: достаточно вспомнить, что в известном рекламном ролике Cartier 2023 года, снятом режиссером Гаем Ритчи с Катрин Денёв и Рами Малеком в главных ролях, последние носят одинаковые часы Cartier Tank Franaise, а на сайтах марок из рубрикаторов повсеместно исчезли «женские» и «мужские» разделы и теперь просто перечисляются модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рами Малек и Катрин Денев в мини-фильме Гая Ричи в честь 25-летия часовой модели Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Рами Малек в рекламе часов Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Рами Малек в рекламе часов Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Часы Сartier Tank Francaise Следующая фотография 1 / 4 Рами Малек и Катрин Денев в мини-фильме Гая Ричи в честь 25-летия часовой модели Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Рами Малек в рекламе часов Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Рами Малек в рекламе часов Cartier Tank Franaise Фото: Cartier Часы Сartier Tank Francaise

Как следствие, еще одной темой для отдельной большой дискуссии стало само определение женских часов, которое весьма условно. Инкрустацию драгоценными камнями, к примеру, невозможно считать критерием, учитывая, что огромное количество очевидно мужских часов украшены бриллиантами и самоцветами. Дизайн тоже во многом дело вкуса и индивидуального восприятия. С технической точки зрения женские часы тоже бывают весьма сложными (Van Cleef & Arpels, скажем, еще с середины 2000-х выпускает женские механические часы с усложнениями). Остается в общем-то только размер — и он имеет значение.

«В последние годы мужчины обратили внимание на маленькие часы. Уточним, что маленькими они кажутся нам сегодня, до середины XX века диаметр мужских часов редко превышал 39 мм. В былые годы на часовых презентациях в Базеле и Женеве такие модели было принято адресовать азиатскому рынку, в то время как магистральный тренд был на укрупнение и усложнение часов. Однако новое поколение справедливо рассмотрело красоту небольших классических часов вроде Cartier Tank. Они стали настолько популярны, что даже кварцевые модели 1980-х с эмалевым циферблатом, которые ранее продавались по цене лома, взлетели в цене»,— замечает эксперт мужской моды и автор Telegram-канала Bon Mot Александр Рымкевич, добавляя, что сам факт ношения мужчинами женских часов в принципе трудно назвать тенденцией. «Трендом любая идея становится в тот момент, когда ее перенимает критическая масса людей. Пока же нигде за пределами красных дорожек мы не встречаем мужчин, которые бы регулярно носили ювелирные часы. Редкие эксцентрики, которые были и будут всегда, не в счет».