Погранслужба США задержала лодку с двумя россиянами у берегов Пуэрто-Рико

Погранично-таможенная служба США перехватила лодку с мигрантами, которые хотели доплыть до западного побережья Пуэрто-Рико. На борту были пять человек: мужчина и женщина из России и трое мужчин из Доминиканской Республики, сообщила погранслужба.

Согласно пресс-релизу, инцидент произошел 28 февраля. Пограничники заметили подозрительное судно, подозреваемое в контрабанде, которое двигалось без навигационных огней примерно в 5 милях (9 км) к западу от прибрежного города Агуадилья. Полиция Пуэрто-Рико и береговая охрана США перехватили лодку.

После проверки биометрических данных выяснилось, что один из мигрантов из Доминиканской Республики был депортирован за преступления. Какие именно, не уточняется. Граждан России передали Министерству внутренней безопасности США для депортации.

Сектор Рейми, где задержали лодку, охватывает территорию Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. Это единственный пограничный сектор США, находящийся за пределами континентальной части Штатов.

Ужесточение миграционной политики было один из главных предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа. После вступления в должность в январе он подписал указы, вводящие чрезвычайное положение на границе с Мексикой, отправляющие на границу национальную гвардию и требующие немедленного возобновления строительства стены.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».