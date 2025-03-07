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Коммерсантъ FM
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Новости

05 Трубы собираются в систему

«Полипластик» расширяет портфель активов

05 Наличные везут в реестр

Банк России представил план регулирования инкассации

05 Автокредиты держат скорость

Выдачи перестали падать по итогам февраля благодаря новым машинам

06 «Оземпику» отдают должное

Российские компании заплатили компенсации датской Novo Nordisk

06 Покупатели не пережили зиму

Они сократили частоту визитов в магазины

06 Доход как по нотам

Лейблы нарастили выручку на фоне роста стриминговых сервисов

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