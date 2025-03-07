Новости
05 Трубы собираются в систему
«Полипластик» расширяет портфель активов
05 Наличные везут в реестр
Банк России представил план регулирования инкассации
05 Автокредиты держат скорость
Выдачи перестали падать по итогам февраля благодаря новым машинам
06 «Оземпику» отдают должное
Российские компании заплатили компенсации датской Novo Nordisk
06 Покупатели не пережили зиму
Они сократили частоту визитов в магазины
06 Доход как по нотам
Лейблы нарастили выручку на фоне роста стриминговых сервисов