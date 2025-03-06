Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

В Краснодаре поздним вечером в четверг, 6 марта, объявили беспилотную опасность. Предупреждение граждане получили от РСЧС в 22:51.

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В рассылаемом сообщении рекомендуется сохранять спокойствие, повысить бдительность, избегать открытых пространств. РСЧС рекомендует зайти в помещение без окон и ждать сигнала «Отбой».

Ранее РСЧС объявляла авиационную опасность в Краснодаре. Сигнал поступил в 16:44, в 19:10 был дан «Отбой». Сообщений о каких-либо происшествиях не поступало.

ЕДДС Краснодара давала разъяснения: подобные сигналы не означают опасность непосредственно в Краснодаре или других населенных пунктах, жители которых получили сообщения. Рассылка может означать, что беспилотники замечены в границах Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков