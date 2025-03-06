Авиационную опасность объявили в Краснодаре

Днем в четверг, 6 марта, в Краснодаре объявили авиационную опасность. Рассылка поступила гражданам от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сообщения жители кубанской столицы получили в 16:44. В предупреждении сказано, что гражданам следует сохранять спокойствие, быть бдительными, избегать открытых участков улиц, оставаться в помещениях и ждать сигнала «Отбой».

В ЕДДС города ранее объясняли, что подобные сигналы не означают опасность непосредственно в Краснодаре или других населенных пунктах, жители которых получили сообщения. Предупреждение может означать, что БПЛА или ракеты заметили в границах края.

Вячеслав Рыжков