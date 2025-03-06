Американский модуль Athena сел на Южном полюсе Луны

Посадочный аппарат Nova-C под названием Athena компании Intuitive Machines совершил успешную посадку на Южном полюсе (MOEX: PLZL) Луны в 11:30 утра по CST (20:30 по мск), сообщило NASA. Ранее агентство Associated Press (АР) передавало, что прилунение могло пройти неудачно, поскольку операторы не сразу смогли определить, находится ли Athena в вертикальном положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / AP Фото: NASA / AP

«Похоже, мы спустились. Мы работаем над тем, чтобы точно определить нашу ориентацию на поверхности»,— цитирует AP директора и соучредителя лунной миссии Тима Крэйна.

SpaceX запустила модуль Athena с мыса Канаверал во Флориде при помощи ракеты Falcon 9 26 февраля в 19:16 по местному времени (3:16 мск 27 февраля). Миссия рассчитана на десять земных суток.

Athena будет проводить научные исследования для NASA и тестировать технологии, которые можно применить для будущих миссий человека на Луне. Модуль оснащен буром Trident, способным проникать в лунную поверхность на глубину до одного метра, и масс-спектрометром MSolo для анализа газов из образцов грунта. Также он доставил на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia 4G.

Это уже второй посадочный модуль Intuitive Machines после Odysseus, который в феврале 2024 года совершил посадку в районе кратера Малаперт А. Тогда аппарат оказался на боку.