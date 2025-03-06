Шесть человек погибли в ДТП в Белгородской области

Шесть человек погибли в ДТП с участием двух автобусов в Новоосколькском округе Белгородской области. Еще четверо человек пострадали, они доставлены в медучреждения, сообщило УМВД России по Белгородской области.

Столкновение автобусов «Мерседес Спринтер» и «Хендай» произошло 6 марта около 21:00 мск в районе села Великомихайловка. По предварительной информации, пострадавших в автобусе «Хендай» нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.