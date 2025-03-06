Более 2,5 млн обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» за время работы

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» с момента запуска получил 2,6 млн запросов на помощь, сообщила замминистра обороны России Анна Цивилева. Большая часть из успешно решена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Фонд работает, на сегодняшний день мы за неполных два года уже приняли 2 млн 600 тыс. обращений, запросов на оказание помощи. И 92 процента из них уже решены»,— рассказала госпожа Цивилева журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента Владимира Путина в 2023 году. Основная задача организации заключается в комплексном сопровождении ветеранов СВО и членов семей погибших военнослужащих.

Сегодня глава государства посетил московский филиал фонда «Защитники Отечества». Господин Путин поговорил с его сотрудниками и попечителями, поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта, отдельно поблагодарив тех из них, кто участвует в СВО. В частности, президент определил, что самым подходящим вариантом мира для России станет ее спокойствие и стабильное развитие. При этом уступать никому в ситуации вокруг Украины страна не собирается, подчеркнул российский лидер.

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