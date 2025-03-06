В женском профессиональном теннисе ввели оплачиваемый декретный отпуск

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о создании специального фонда поддержки материнства. Программа выплат теннисисткам, которые прерывают свои выступления из-за беременности, а затем ухаживают за своими детьми, будет функционировать благодаря сотрудничеству WTA с Cуверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который является одним из главных ее партнеров. Спортсменкам гарантируется поддержка в течение декретного отпуска продолжительностью двенадцать месяцев. Кроме того, программа предусматривает выдачу грантов на лечение бесплодия и другие льготы.

В пресс-релизе на официальном сайте WTA говорится, что действие программы распространяется более чем на 320 спортсменок, принявших участие в «определенном количестве турниров WTA за определенный период времени». Как и прежде, при уходе в декрет теннисисткам гарантируется также специальный «замороженный» рейтинг, благодаря которому они смогут заявляться на соревнования при возобновлении своих выступлений.

Евгений Федяков