В Екатеринбурге замечен обвиняемый экс-глава МУГИСО Пьянков, ушедший на СВО

Бывший глава министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, обвиняемый в создании организованной преступной группы (ОПГ), вернулся со специальной военной операции (СВО) в Екатеринбург и принял участие в поздравлении сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн в преддверии Международного женского дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поздравление сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн в преддверии Международного женского дня

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Поздравление сотрудниц Свердловского госпиталя для ветеранов войн в преддверии Международного женского дня

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

«В ходе мероприятия Дмитрий Жуков и Алексей Пьянков вместе с волонтерами вручили подарки сотрудницам госпиталя, подчеркнув важность их работы для поддержки ветеранов, которые внесли огромный вклад в защиту Отечества»,— сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 по 2016 год. По версии следствия, он создал ОПГ, причастную к многомиллионным хищениям, уничтожению объекта культурного наследия и другим преступлениям. В октябре 2022 года Пьянков был призван в ВС РФ в рамках частичной мобилизации в зону СВО, однако позднее это решение было отменено. Верховный суд РФ признал законным решение призывной комиссии об отмене мобилизации экс-чиновника.

Полина Щуцкая