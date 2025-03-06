Погрузка на сетях ОЖД в Петербурге за два месяца увеличилась на 7,9% к году

По итогам двух первых месяцев текущего года погрузка на Октябрьской железной дороге в границах Петербурга составила 1,1 млн тонн. Это на 7,9% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, рост за январь-февраль 2025 года отмечается в погрузке черных металлов — 108,1 тыс. тонн (+16, 2%), лома черных металлов — 49,7 тыс. тонн (+27,6%), зерна — 24,7 тыс. тонн (рост в 1,9 раза), лесных грузов — 2,1 тыс. тонн (+31,7%).

В феврале 2025 года на сети ОАО «РЖД» в Петербурге погрузили 562 тыс. тонн. Этот показатель на 9,1% превышает результат за 29 дней февраля прошлого года.

Положительную динамику погрузки в феврале продемонстрировали автомобили и комплектующие (рост в 1,7 раза), а также химические и минеральные удобрения (рост в 3,5 раза).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общий объем погрузки на магистралях ОЖД в январе-феврале 2025 года снизилась на 2,3%.

Андрей Цедрик